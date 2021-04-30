Muğla Menteşe'de 47 yaşındaki Turgut Şahin, önceki akşam saatlerinde, geçen yıl ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Yeliz A'nın yaşadığı evin sokağına geldi, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Peş peşe silah sesini duyanlar korku ve panik yaşadı. Şahin daha sonra aynı tüfeği kafasına dayayarak ateşledi ve olay yerinde can verdi. Şahin'in olaydan 1 saat önce Fatih Burdurlu'nun seslendirdiği "Ya kendime ya sana sıkacağım" isimli şarkının videosunu paylaştığı, bazı kişilerin, "Akıllı ol, değmez kardeşim" şeklinde yorum yaptıkları görüldü.
■ FERDİ YAVUZ
Sosyal medyadan ‘Ya sana sıkacağım ya kendime’ dedi, dediğini yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.