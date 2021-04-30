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Haberler Muğla Sosyal medyadan ‘Ya sana sıkacağım ya kendime’ dedi, dediğini yaptı

Sosyal medyadan ‘Ya sana sıkacağım ya kendime’ dedi, dediğini yaptı

Sosyal medyadan ‘Ya sana sıkacağım ya kendime’ dedi, dediğini yaptı

30.4.2021

Muğla Menteşe'de 47 yaşındaki Turgut Şahin, önceki akşam saatlerinde, geçen yıl ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Yeliz A'nın yaşadığı evin sokağına geldi, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Peş peşe silah sesini duyanlar korku ve panik yaşadı. Şahin daha sonra aynı tüfeği kafasına dayayarak ateşledi ve olay yerinde can verdi. Şahin'in olaydan 1 saat önce Fatih Burdurlu'nun seslendirdiği "Ya kendime ya sana sıkacağım" isimli şarkının videosunu paylaştığı, bazı kişilerin, "Akıllı ol, değmez kardeşim" şeklinde yorum yaptıkları görüldü.

■ FERDİ YAVUZ

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