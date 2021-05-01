Datça'da denizde yakalanan vatandaş ne yaptıysa cezadan yırtamadı

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı'ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B.'den sudan çıkmasını istedi. Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu.





Bu arada, gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.





"POLİS UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ"

Denizden çıkınca karşısında polisi gören vatandaş, "Ben işsizim bana ceza yazmayın" diye yalvardı. Kendisini haklı göstermek için polisi ikna etmeye çalışan Melih B.'ye polisler uzun süre dil döktü. Polisler yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşa "Ben bir marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz" diyerek durumu izah edip hakkında tutanak tuttu.