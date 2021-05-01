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Haberler Muğla Yörük kızı Cennet herkese örnek

Yörük kızı Cennet herkese örnek

Milaslı Yörük kızı Cennet’in okuma azmi, görenlere parmak ısırtıyor. Tableti ve interneti olmamasına rağmen derslerini hiç aksatmayan Cennet, uzaktan eğitime her gün 5 kilometre yürüyerek geldiği ’nin kantininden babasının cep telefonu ile katılıyor.

Yörük kızı Cennet herkese örnek

1.5.2021

Muğla'nın Milas ilçesinde ailesiyle birlikte hayvancılık yaparak çadırda yaşayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Cennet Medine Günendi, bir yandan hayvanlara bakıyor bir yandan da pandemi şartlarında eğitimini aksatmamak için mücadele veriyor. İlçedeki Sodra Dağı'nın eteklerine kurdukları çadırda yaşayan Cennet, uzaktan eğitim için gerekli olan internet bağlantısını, Milas Devlet Hastanesi'nin kantininden temin ediyor. Uzaktan eğitim günlerinde kitaplarını çantasına koyup, maskesini takarak hastane kantinin yolu tutan küçük Cennet'e kantindeki tüm imkanlar sunularak yardımcı olunuyor.

VETERİNER OLMAK İSTİYOR
Hayvanları, doğayı ve üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Cennet, pandemi ve Yörük yaşamının getirdiği zorlukları bir bir aşarak, hayalini kurduğu veteriner hekimlik için derslerini hiç aksatmıyor. Tableti ve internet bağlantısı olmadığı için göç sırasında canlı derslere katılamadığını söyleyen Cennet, "Keçilerimizi güderken, aileme yardım ederken sık sık ders çalışıyorum. Hem derslerimden geri kalmamak hem de veteriner hekim olma hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu şartlarda zor oluyor ama ailemi gururlandırmak istiyorum. Zorluklar ve imkânsızlıklar beni yıldırmayacak" diye konuştu.


YAZIN DENİZLİ'DE KIŞIN MUĞLA'DA
GEÇİM kaynakları olan keçilerini otlatmak için yazın Denizli'de yüksek kesimlere çıktıklarını, kış aylarında ise Muğla'nın rakımı düşük dağ eteklerinde konakladıklarını söyleyen Kadir ve Ümmü Günendi çifti, "Ömrümüz dağlarda geçiyor. Kızımız Cennet, okumaya çok hevesli. Direnci, azmi, mücadele gücü yüksek. Onun herkese örnek olması, bizi mutlu ettiği kadar gururlandırıyor. Kızımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Volkan YILDIZ

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