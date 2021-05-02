Haberler Muğla Bodrum plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı

Bodrum plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bugün aniden yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf olan turistler sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp, kısıtlamayı ihlal ederek denize girenler olduğu da görüldü. Denetimlerde kısıtlamaya uymayanlar hakkında polis cezai işlem yaptı.

02.05.2021, 20:30