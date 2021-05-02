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plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı

'nın ilçesinde, bugün aniden yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf olan turistler sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp, kısıtlamayı ihlal ederek denize girenler olduğu da görüldü. Denetimlerde kısıtlamaya uymayanlar hakkında polis cezai işlem yaptı.

Bodrum plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı

02.05.2021, 20:30

Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilen turistler sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu ilçede bunalan bazı kişilerde 'tam kapanma' kısıtlamasını ihlal edip, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Bitez plajlarında soluğu aldı. Plajlarda yaz aylarındaki renkli görüntüler oluştu.

Onlarca kişi denize girdi, plajda güneşlendi. Polis ekipleri deniz giren ve yüzen bazı vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Tam kapanmanın başlamasından bu yana kurullara uymayan toplam 500 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi. Öte yandan polis ekipleri, ana arterlerde kısıtlama kapsamında denetimlerini gün boyu sürdürdü.



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