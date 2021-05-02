Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilen turistler sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu ilçede bunalan bazı kişilerde 'tam kapanma' kısıtlamasını ihlal edip, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Bitez plajlarında soluğu aldı. Plajlarda yaz aylarındaki renkli görüntüler oluştu.
Onlarca kişi denize girdi, plajda güneşlendi. Polis ekipleri deniz giren ve yüzen bazı vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Tam kapanmanın başlamasından bu yana kurullara uymayan toplam 500 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi. Öte yandan polis ekipleri, ana arterlerde kısıtlama kapsamında denetimlerini gün boyu sürdürdü.
Bodrum plajları 'tam kapanmada' turistlere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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