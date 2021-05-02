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Haberler Muğla Kaputtaki uyuşturucu denetimde yakalandı

Kaputtaki uyuşturucu denetimde yakalandı

2.5.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum yolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Ekipler, araçta narkotik köpeğinin yardımıyla yaptığı aramada, kaput altı sigorta kutusu ve yolcu koltuğunun altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan F.S. ve Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

■ VOLKAN YILDIZ

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