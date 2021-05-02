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Haberler Muğla Tam kapanma deniz canlılarına yaradı

Tam kapanma deniz canlılarına yaradı

'nın ilçesinde tam kapanma döneminde balıkçıların denize çıkamaması deniz canlılarına yarayınca, yaklaşık iki kiloluk ahtapot kıyıya kadar geldi.

Tam kapanma deniz canlılarına yaradı

02.05.2021, 18:41

Geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek. Tam kapanma ile birlikte balıkçıların avlanmak için denize çıkamamasından dolayı deniz canlıların sayılarında da artış gözlemlendi.

Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Umut Kantarlı, liman içerisinde kıyıya kadar gelen yaklaşık iki kiloluk ahtapotu yakaladı. Kantarlı, " Limanda insanların azalması ile ahtapot çoğaldı. Hemen hemen her gün bir tane ahtapot yakalamaya başladım" dedi.

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