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Haberler Muğla 4 gündür kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin halde bulundu

4 gündür kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin halde bulundu

'nın ilçesinde 4 gün önce evden ayrılan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, dere kenarında bitkin vaziyette bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından bulunan kadın bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 gündür kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin halde bulundu
İHA

03.05.2021, 15:59

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gerisburnu Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşlarındaki Hatice Özkan'ın evine dönmediğini gören yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aradan geçen 4 güne rağmen hem eve dönmeyen hem de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadını bulmak için AFAD, UMKE, AKUT, MAG ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaşlı kadın bir dere kenarındaki ağacın dibinde bitkin vaziyette bulundu.

Evinin yaklaşık 200 metre uzağındaki bir dere kenarında bulunan ağacın dibinde yaşlı kadına su veren ekipler sedye ile Hatice Nine'yi ambulansa taşıdı. Kontrol amaçlı Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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