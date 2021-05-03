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Haberler Muğla AK Partili Gökcan'dan, Marmaris’e PCR cihazı müjdesi

AK Partili Gökcan'dan, ’e PCR cihazı müjdesi

AK Parti Milletvekili Sağlık Bakanı Dr. ile bizzat görüşerek Devlet Hastanesine PCR (Kovid-19) test cihazı için söz aldı. Muğla ilçelerinde yapılan test numuneleri Muğla’ya gönderilerek sonuçlar alınıyordu.

AK Partili Gökcan'dan, Marmaris’e PCR cihazı müjdesi
İHA

03.05.2021, 17:24

Sosyal medyasında da müjdeli haberi paylaşan Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında Türkiye genelinde farklı illere gönderilmek üzere planlaması yapılan 30 adet Covid -19 Hızlı PCR Cihazından birinin turizm merkezlerimizden Marmaris ilçemize gönderilmesi için söz aldık. Hızlı PCR cihazı önümüzdeki günlerde Marmaris Devlet Hastanemizde kullanılmaya başlanacak. Pandemi sürecinde ilimize verdikleri destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya ve bu süreçte fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.
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