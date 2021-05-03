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JASAT ve Üzümlü Jandarma aranan şahıslara operasyonları sürdürüyor

’de daha önceden bıçaklı yaralama olayına karışıp, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

JASAT ve Üzümlü Jandarma aranan şahıslara operasyonları sürdürüyor
İHA

03.05.2021, 22:38

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçluları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan JASAT Timi ve Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası E.T'nin Üzümlü Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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