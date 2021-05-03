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Haberler Muğla Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi

'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edildi, sahillerde denetimler yapıldı. yeni tip (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 360 kişiye, 487 bin 754 lira ceza uygulandı.

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi
AA

03.05.2021, 17:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 17:47

Denetimler kapsamında, izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, toplam 487 bin 754 lira ceza kesti.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

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