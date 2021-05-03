Denetimler kapsamında, izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi.
Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, toplam 487 bin 754 lira ceza kesti.
Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.