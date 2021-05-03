Haberler Muğla Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye ceza kesildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edildi, sahillerde denetimler yapıldı. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 360 kişiye, 487 bin 754 lira ceza uygulandı.

AA 03.05.2021, 17:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 17:47