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Haberler Muğla Yunan adalarından gelen sesler Bodrum’u tedirgin etti

adalarından gelen sesler ’u tedirgin etti

'nın ilçesinde adalarından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde daha da belirgin olarak duyulan seslerin kutlamaları nedeniyle olduğu anlaşıldı.

Yunan adalarından gelen sesler Bodrum’u tedirgin etti
İHA

03.05.2021, 08:36

Yunan adalarında Paskalya dönemlerinde yapılan etkinlikler bu yıl da Bodrum'da merak ve kaygıya neden oldu. Sosyal medyadan onlarca vatandaş sesin kaynağını merak ettiklerini iletti. Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.



Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.

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