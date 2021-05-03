Yunan adalarında Paskalya dönemlerinde yapılan etkinlikler bu yıl da Bodrum'da merak ve kaygıya neden oldu. Sosyal medyadan onlarca vatandaş sesin kaynağını merak ettiklerini iletti. Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.
Yunan adalarından gelen sesler Bodrum’u tedirgin etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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