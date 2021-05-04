41 heykelin yerinde yeller esiyor

2010-2013 yılları arasında CHP'li Muğla Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Sempozyumu'nda yapılan ve kentin belirli yerlerine yerleştirilen 41 heykelin yerinde şimdi yeller esiyor. Yaptıkları 'heykel hizmetleriyle' sürekli gündeme gelen CHP'li Belediyelerde gün geçmesin yeni bir heykel skandalı patlak vermesin.

Heykellerden 5'i Mehmet Ağa Kocahavuz Parkı, Atatürk Stadyumu karşısındaki yeşil alana, 2'si Akyol Parkı'na ve yeşil alana yerleştirilmişti. Ancak çoğu heykelin yerinde olmadığı görüldü.

ESERLER YERLERİNDE YOK

Sempozyum kapsamında yapılan 41 heykel kentin farklı bölgelerinde Muğlalıların beğenisine sunulmuştu. Ancak heykellerden çoğunun artık yerinde olmadığı görüldü. Heykel hizmetlerine sivil toplum kuruluşları da tepki gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda Belediye tarafından Akyaka'ya konulan 'Uçurtma sörfü yapan adam' heykeli tartışma yarattı ve sivil toplum kuruluşları heykelin kaldırılması için kampanya başlattı. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Serdar Denktaş, heykelin Akyakalıların fikri alınmadan getirildiğini kaydederek, "Zevksiz heykeli mahallenin ortasına diken yönetim anlayışını protesto ediyoruz. Belediyeyi bu ucubeyi kaldırmaya davet ediyoruz" demişti. Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre heykellerin bazılarının Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, Düğerek Sosyal Tesisleri'nde ve Menteşe Uğur Mumcu Bulvarı'nda koruma altına alındığı belirtildi.





HARCANAN PARA MİKTARI BELLİ DEĞİL

MUĞLA Belediyesi'nce 2010- 2013 arasında yapılan heykellere ve heykel sempozyumlarına harcanan paraların miktarı da bilinmiyor. Heykellerin maliyetinin ne kadar olduğu, bu maliyetin hangi bütçe kaleminden karşılandığı da cevapsız sorular arasında.



Uluslararası Ahşap Heykel Sempozyumu'na, yerli ve yabancı heykeltıraşlar katıldı.



Ferdi YAVUZ