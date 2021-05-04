Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi. Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı. Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.
Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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