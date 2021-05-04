Milyon dolarlık yatlar Bodrum’a demir attı

17 günlük tam kapanmanın açıklanmasıyla, turizmin gözde merkezi Bodrum adeta doldu taştı. Özel yatları ile Bodrum'un mavi sularına demirleyen vatandaşlar, tam kapanmayı ultra lüks yatlarında izole olarak geçiriyor. Kumbahçe tekneciler kooperatif başkanı Vahap Özkan ise, günübirlik teknelere fazla ilgi olmadığını ama özel tekneleriyle gelen vatandaşların 17 günlük kapanma süresi için ilçeye geldiklerini ifade etti: "Bodrum'a gelen turistin paket turları var bunları iptal ettirme şansımız olmadığı için taşımak zorunda olduğumuz için bize müsaade edildi. Kısıtlamayı özel yatları olanlar denizde geçiriyor. Özel teknelerini mesken olarak kullanıyorlar. Ev gibi düşünün gidiyor, koya demir atıyorlar, temel gıda malzemelerini almış, gözden uzak steril bir ortamda yaşıyor. Herhangi bir ihtiyacı olursa limanlara gelip ihtiyacını giderebiliyor. Bunun için izin var. Ama tekneyle gezeyim durumuna izin yok" dedi.

■ TUBA AYHAN