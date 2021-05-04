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'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı

'nın ilçesinde, seyir halindeyken alev alan domates yüklü TIR, hurdaya döndü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
DHA

04.05.2021, 12:48

Seydikemer- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk'un kullandığı CE3575BX plakalı domates yüklü TIR'ın lastikleri, saat 03.00 sıralarında, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı.

TIR'ın yanmaya başladığını fark eden sürücü, sağa çektikten sonra indi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

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