Pınar Gültekin cinayetinde ailenin avukatından flaş adım! Reddi hakim itirazına bir itiraz daha

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, geçtiğimiz günlerde 5. kez hakim karşısına çıkmıştı. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, davada adil karar vereceğine inanmadığını belirterek ikinci kez mahkeme heyetinin reddini istemiş ancak talep yine kabul edilmemişti. Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelecek olan rapor ve ABD'ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı ertelemişti.

TALEBİN GERİ ÇEVRİLMESİNE İTİRAZ



Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın sürdüğü Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Hakimin reddi ve çekilmesi talebinin geri çevrilmesine dair karara' karşı itirazda bulundu.

"HAKARET ETTİLER"



İtiraz dilekçesinde "26 Nisan 2021 tarihli celsede sanık tarafından maktule ve tarafımıza hakaretlerde bulunulmuş, bu hakaretlere heyet başkanı tarafından müdahale edilmemiştir. Maktulü hunharca ve vahşice katleden, yakan, üzerine beton döken sanık; kendisinin cani olmadığını ancak maktulün escort olduğunu söylemiş, tarafımıza ise yalancı demiş, mahkeme heyeti tarafından herhangi bir uyarı da almamasının etkisiyle hakaretlerini sürdürmüştür.

Sanık tarafından dile getirilen hakaret içerikli beyanlar, yargılama ile ilgili olmamasına rağmen mahkeme heyeti tarafından bu hakaretlere göz yumulmuştur. Tarafımızca defalarca kez bu konuda müdahale edilmesi gerektiği mahkeme başkanına ve heyetine hatırlatılmış ise de sanık hakaretlerine devam etmiş, heyet başkanı sanığa uyarıda dahi bulunmamış, sanığın hakaretlerine katlanamayarak tepki gösteren kızları vahşice katledilmiş acılı aileyi susturmaya çalışmıştır.

Dolayısıyla yargılama ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sanık tarafından hem maktule, hem ailesine hem de tarafımıza yöneltilen hakaretlere göz yuman, uyarıda bulunmayan, bu hal ve şartlar halinde dahi kızları vahşice katledilen, yakılan aileyi susturmaya çalışan mahkemenin tarafsızlığından şüphe edilmesi gerektiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikardır. Dolayısıyla mahkeme heyetinin tarafsızlığına halel geldiği açık olduğundan reddi hakim ve çekilme taleplerimizin geri çevrilmesine dair karara karşı itirazımızın kabulü gerekmektedir" denildi.



Avukat Dr. Rezan Epözdemir

TELEFON ŞİFRE TALEBİNİN REDDİ



İtiraz dilekçesinde katil Avcı'nın telefon şifresiyle ilgili yapılan talebin redddilmesiyle ilgili ayrıca şunları kaydedildi: "CMK 206/3 hükmü hatalı şekilde değerlendirilerek soruşturma aşamasında gündeme gelen maktulün telefonuna ait bilgilerin ve icloud şifresinin celbi hususunda verilen ara karardan rücu istemimize ilişkin olarak cumhuriyet savcısı ve sanık/müdafiilerinin söz konusu delilin toplanmasına ilişkin görüşüne başvurulmuş olması ve akabinde işbu talebimizin reddine karar verilmiş olması, mahkemenin söz konusu talebimizi serbestçe değerlendirmeksizin, adeta sanığın haksız tahrik savunmasına dayanak ararcasına ara karardan rücu talebimizin reddine karar verdiğini göstermekte olduğundan ötürü reddi hakim ve çekilme talebinde bulunulmuş olup bu talebimizin geri çevrilmesine itiraz etmekteyiz."

Avukat Dr. Epözdemir tarafından sunulan dilekçede reddi hakim ve çekilme taleplerinin geri çevrilmesi kararına ilişkin olarak bu kararın itirazen kaldırılması ve reddi hakim talebinin kabul edilmesi istendi.