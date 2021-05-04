Sitede dehşet!

Muğla'da sahipli bir köpek tarafından ısırılan 3.5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Fethiye'nin Çalış mevkiinde anne ve babası ile babaannesinin bulunduğu siteye giden 3.5 yaşındaki İdil G, sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Akita cinsi köpek tarafından vücudunun birçok yerinden ısırılan, dirsek kemiği kırılan, kasları ve tendonu kopma noktasına gelen İdil, mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat edildi.

'KIZIM KAN İÇİNDEYDİ'

Küçük kızın damarının ve ana sinirlerin şans eseri kopmadığı fakat zarar gördüğü öğrenildi. İdil G'nin dikilen kolunun 6 hafta boyunca alçıda kalacağı ve sonrasında uzun bir süre fizik tedavi göreceği belirtildi. Minik İdil G'nin babası avukat Meriç G, "Bir çocuk çığlığı duydum, arkasından diğer çocukların bağırışları başladı. Hemen sesin geldiği yöne koştum. Kızım yerde kolu kan içinde yatıyordu. Yanında da ona saldıran köpek duruyordu. Kızımı hemen hastaneye yetiştirdim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Akita cinsinin, tehlikeli köpek listesinde olduğunu söyleyen Meriç G, "Amerika'nın birçok eyaletinde beslenmesi yasaklanmış bir köpek. Kayda geçmiş dört adet insan öldürme ve bir çok saldırı vakası var. Bu nedenle, toplu konut alanlarında veya müstakil olmayan yerlerde beslenmesi tehlikeli. Sahibi bu köpeği site içerisinde, giriş kattaki evinin balkonunda besliyordu. Köpek sahibi M.A'dan şikayetçi olduk" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ