3 yaşındaki Mevlüt’ü gölet yuttu

AYDIN'IN Çine ilçesindeki gölete düşen 3 yaşındaki Mevlüt Can Kuyucu boğularak hayatını kaybetti. Olay, İbrahimkavağı Mahallesi Çuhalar mevkisinde meydana geldi. Sulama göletinin yakınında bulunan incir bahçesinde çalışan Erden ve Şadiye Kuyucu çiftinin 3 yaşındaki oğulları Mevlüt Can Kuyucu bir anda ortadan kayboldu.

Evlatlarının yanlarında olmadığını fark eden aile aramaya başladı. Göletin içerisinde küçük çocuğun çırpındığını gören baba Erden Kuyucu suya atlayıp talihsiz çocuğu çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Çine Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Mevlüt Can Kuyucu tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE