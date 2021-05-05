Devrilen TIR’ın sürücüsü yaralandı

Muğla'da kontrolden çıkan TIR sürüklenerek devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza, Bodrum-Milas Karayolu Kaynar mevkiinde meydana geldi. Dursun Korkmaz'ın kullandığı TIR kontrolden çıktı ve metrelerce sürüklendi, refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin yardımıyla TIR'dan çıkarılan Korkmaz hastaneye kaldırıldı. TIR'ın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
■ ADEM ÜLKER
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