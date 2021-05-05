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'de kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan turist kurtarıldı

'nın ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan Ukraynalı turist kurtarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Rıabenko, ekipler tarafından sedyeyle taşınarak yaklaşık 4 saatte koya indirildi.

Fethiye'de kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan turist kurtarıldı
AA

05.05.2021, 18:17

İlçeye tatile gelen Lelyzaveta Rıabenko (31), yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Rıabenko, çıktığı kayalıklarda, düşerek ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Rıabenko'nun, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Rıabenko, ekipler tarafından sedyeyle taşınarak yaklaşık 4 saatte koya indirildi.

Koydaki bota alınan Rıabenko, Ölüdeniz Lagün mevkisine ulaştırıldı ve burada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sol bacağında üç kırık bulunduğu tespit edilen Rıabenko'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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