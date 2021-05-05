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Haberler Muğla Motordan yükselen alevler TIR’ı sardı

Motordan yükselen alevler TIR’ı sardı

Motordan yükselen alevler TIR’ı sardı

5.5.2021

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde yanan domates yüklü TIR kullanılamaz hale geldi. Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk idaresindeki domates yüklü TIR'da, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. TIR'ın motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın TIR'da hasara yol açtı.

■ MURAT YALÇIN

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