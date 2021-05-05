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Haberler Muğla Muğla'da, kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

'da, kripto para platformu soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu soruşturması kapsamında, şirket çalışanı 5 kişi yakalandı. (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla'da, kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
AA

05.05.2021, 19:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 19:46

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, şirket adresi ile şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelendiği, ilgili kurumlarla koordineli olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

23 Nisan'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi tutuklanmıştı.

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