Pınar’ın ailesi reddi hakim talebinde ısrarlı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Hakimin reddi ve çekilmesi talebinin geri çevrilmesine dair karara" karşı itirazda bulundu.

MAKTULE 'ESKORT' DEDİ

Avukat Epözdemir tarafından verilen itiraz dilekçesinde "26 Nisan 2021 tarihli celsede sanık tarafından maktule ve tarafımıza hakaretlerde bulunulmuş, bu hakaretlere heyet başkanı tarafından müdahale edilmemiştir. Maktulü hunharca ve vahşice katleden, yakan, üzerine beton döken sanık; kendisinin cani olmadığını ancak maktulün eskort olduğunu söylemiş, tarafımıza ise yalancı demiş, mahkeme heyeti tarafından herhangi bir uyarı da almamasının etkisiyle hakaretlerini sürdürmüştür. Sanık tarafından dile getirilen hakaret içerikli beyanlar, yargılama ile ilgili olmamasına rağmen mahkeme heyeti tarafından bu hakaretlere göz yumulmuştur" sözlerine yer verildi.

UYARIDA BİLE BULUNMADI

DİLEKÇENİN devamında," Tarafımızca defalarca kez bu konuda müdahale edilmesi gerektiği mahkeme başkanına ve heyetine hatırlatılmış ise de sanık hakaretlerine devam etmiş, heyet başkanı sanığa uyarıda dahi bulunmamış, sanığın hakaretlerine katlanamayarak tepki gösteren kızları vahşice katledilmiş acılı aileyi susturmaya çalışmıştır. Dolayısıyla yargılama ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sanık tarafından hem maktule, hem ailesine hem de tarafımıza yöneltilen hakaretlere göz yuman, uyarıda bulunmayan, bu hal ve şartlar halinde dahi kızları vahşice katledilen, yakılan aileyi susturmaya çalışan mahkemenin tarafsızlığından şüphe edilmesi gerektiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikardır. Dolayısıyla mahkeme heyetinin tarafsızlığına halel geldiği açık olduğundan reddi hakim ve çekilme taleplerimizin geri çevrilmesine dair karara karşı itirazımızın kabulü gerekmektedir" denildi.

FERDİ YAVUZ