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Haberler Muğla Yaşlı kadın 4 gün sonra bulundu

Yaşlı kadın 4 gün sonra bulundu

Yaşlı kadın 4 gün sonra bulundu

5.5.2021

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gerisburnu Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hatice Özkan 4 gün önce kayboldu. Özkan'ı bulmak için AFAD, UMKE, AKUT, MAG ve polis ekipleri çalışma başlattı. Özkan, evinin 200 metre uzağında bir dere kenarında bulundu. Bitkin olduğu gözlenen Özkan, kontrol amaçlı Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER

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