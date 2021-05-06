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Haberler Muğla 20 yıl hapis cezası olan zanlı tatilde yakalandı

20 yıl hapis cezası olan zanlı tatilde yakalandı

20 yıl hapis cezası olan zanlı tatilde yakalandı

6.5.2021

HAKKINDA 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ (55), Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turistik Kıyıkışlacık köyünde tatil yaparken yakalandı. MİLAS İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri, hakkında zorla senet imzalatmak suçundan arama ve hapis kararı bulunan A.İ.'yi tatil yaptığı sırada gözaltına aldı. RAHAT tavırlarıyla dikkat çeken A.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ADEM ÜLKER

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