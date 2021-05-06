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Haberler Muğla Bodrum’da otomobil bir anda alev topuna döndü

’da otomobil bir anda alev topuna döndü

'nın ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 48 LJ 484 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bodrum’da otomobil bir anda alev topuna döndü
AA İHA

06.05.2021, 09:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Motor kısmından çıkan alevler otomobili küle çevirdi.



Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden bir otomobil ortakent kavşağına yaklaştığında bir anda alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangın aracı alev topuna çevirdi.

Patlama riskine karşı olay yerine gelen güvenlik güçleri yolda önlem aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili güçlükle söndürdü. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe tekrar açıldı.

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