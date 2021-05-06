Haberler Muğla Bodrum’da otomobil bir anda alev topuna döndü

Bodrum’da otomobil bir anda alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 48 LJ 484 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.