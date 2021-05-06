Bodrum’u yağmursuz havada su bastı

Bodrum Torba'da gece yarısı patlayan su isale hattı 20'ye yakın evi sular altında bıraktı. Geceyarısı evlerine giren sularla uyanan vatandaşlar şoka uğradı.

YOLDA YÜRÜRKEN BİLE TEDİRGİNİZ

Büyük korku yaşayan mahalle halkından Munise Özer Çobanlı, "Havada yağmur yok, birden cadde ve sokaklardan gelen sular evlere dolmaya başladı. Yataklarımızdan fırladık, komşuları uyardık. Torba'da bu su hattı en az 20 kere patladı. Geceyarısı biz de korku içinde evlerimizden dışarı çıktık, yollar tamamen su içindeydi. Su hattı sık sık patlıyor, düzgün yapılmayan altyapı nedeniyle suyun akışı da olmayınca evler su içinde kaldı" diye konuştu. Site sorumlusu Mithat Karakaş da, 20'ye yakın eve su girdiğini, bazı araçların da sular içerinde kaldığını söyledi, "Evlerin içine büyük bir hızla su girmeye başladı, şok içinde kaldık. Suyun ana hattan 4-5 yerden birden patladığını gördük, yaklaşık bir saat boyunca aktı. Bu su isale hattının ne zaman nerede patlayacağı belli olmuyor, yolda yürürken bile artık tedirginlik yaşıyoruz" dedi. Olayın ardından bölgeye gelen MUSKİ ekiplerinin su hattındaki akışı keserek daha çok evin sular altında kalmasını önlediği ve onarım çalışmasına başladığı öğrenildi.

Adem ÜLKER