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Haberler Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
DHA

06.05.2021, 08:38 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 09:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 0.95 kilometre açığında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 47.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

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