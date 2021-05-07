Bodrum’u göz göre göre öldürüyorlar

CHP'li Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri, dünyanın göz bebeği Bodrum'da çevre katliamına devam ediyor. Turgutreis, Gümbet, Yalıkavak, Gümüşlük ve Mumcular mahallelerinden sonra bir çevre katliamı da gözde turizm merkezi Ortakent'te ortaya çıktı.

İÇİMİZ KAN AĞLIYOR

Bir yandan arıtılmadan doğa ve denize bırakılan lağım suları yüzünden çevre yok edilirken bir yandan da pis koku, kirlilik ve sineklerden dolayı vatandaşların sağlığı büyük tehlike altına giriyor. Muğla'nın turizm merkezlerinde, atık sular arıtılmadan denizlere boşaltılıyor. Deredeki kirliliği görüntüleyen vatandaşlar, "Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi her fırsatta çevreci olduklarını belirtiyor, ancak bu açıklamaların sadece göz boyamak için olduğuna Bodrumlular olarak alıştık" dedi. Vatandaşlar, "İşte çevreci olduğunu söyleyen Ahmet Aras yönetimindeki Bodrum Belediyesi'nin hali. İşte hizmet dışında her talimatını harfiyen yerine getirdikleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün Bodrum sevgisi. Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) bu rezaletine ses çıkarmayan, çıkaramayan Ahmet Aras'ın nasıl bir bağı var ki bu uğurda yaşanan katliama sessiz kalabiliyor.

SESSİZ KALIYOR

Görülüyor ki Bodrum Belediyesi'ni Ahmet Aras ve ekibi değil, başta CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetiyor. Bodrum sevdalısı olduğunu söyleyen Sayın Aras'ın söylemleri keşke içten olsa ve Aras keşke bunlara göz yummasa. Ama çok iyi biliyoruz ki bu katliama sessiz kalınacak, olan yine cennet Bodrumumuza olacak" dedi.



SÖZ VAR İCRAAT YOK

MUĞLA genelindeki projeler hakkında geçtiğimiz günlerde bilgiler veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2 yılda en büyük yatırımlarının alt yapıya olduğun söyledi. Gürün, Bodrum'da altyapıda büyük eksiklerin olduğunu vurgularken, "En fazla yatırımı Bodrum'a yapıyoruz. Bodrum kanalizasyon, Turgutreis atık su arıtma tesisi, Torba kanalizasyon gibi dev altyapı yatırımları süratle devam ediyor. Bodrum'a yakışır bir kanalizasyon altyapısı yapmamız gerekiyordu, bu nedenle 650 milyon TL altyapı yatırımı yapıyoruz" dedi.

Ferdi YAVUZ