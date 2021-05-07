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Haberler Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklügünde deprem

açıklarında 4.0 büyüklügünde

Datça açıklarında 4.0 büyüklügünde deprem

7.5.2021

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD verilerine göre, önceki gece 02.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan ve 0.95 kilometre açıkta oluşan depremde can ve mal kaybı olmadı.
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