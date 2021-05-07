Datça açıklarında 4.0 büyüklügünde deprem

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD verilerine göre, önceki gece 02.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan ve 0.95 kilometre açıkta oluşan depremde can ve mal kaybı olmadı.

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