  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Kayalıklardan düşen turisti 4 saat taşıdılar

Kayalıklardan düşen turisti 4 saat taşıdılar

Kayalıklardan düşen turisti 4 saat taşıdılar

7.5.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan Ukraynalı Lelyzaveta Rıabenko (31), 4 saatte kurtarıldı. Ukrayna'dan tatil yapmak için Fethiye'ye gelen Rıabenko, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre patikadan yürüyen Rıabenko, dengesini kaybedince kayalılardan düştü. Ayağı kırılan Rıabenko, acılar içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sarp ve kayalık bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Rıabenko sol ayağında üç kırık olduğunu tespit etti. Rıabenko, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide yaklaşık 4 saatlik yürüyüşle koya indirildi. Buradan bota alınarak Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa ulaştırılan, ardından da Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rıabenko'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayalıklardan düşen turisti 4 saat taşıdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.