Kayalıklardan düşen turisti 4 saat taşıdılar

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan Ukraynalı Lelyzaveta Rıabenko (31), 4 saatte kurtarıldı. Ukrayna'dan tatil yapmak için Fethiye'ye gelen Rıabenko, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre patikadan yürüyen Rıabenko, dengesini kaybedince kayalılardan düştü. Ayağı kırılan Rıabenko, acılar içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sarp ve kayalık bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Rıabenko sol ayağında üç kırık olduğunu tespit etti. Rıabenko, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide yaklaşık 4 saatlik yürüyüşle koya indirildi. Buradan bota alınarak Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa ulaştırılan, ardından da Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rıabenko'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT YALÇIN