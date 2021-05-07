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Haberler Muğla Üreticiden sağlıkçılara 20 ton balık hediye

Üreticiden sağlıkçılara 20 ton balık hediye

Üreticiden sağlıkçılara 20 ton balık hediye

7.5.2021

MUĞLA İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği işbirliğiyle il genelindeki 8 bin 600 sağlık çalışanına 20 ton balık dağıtıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Tarım-Orman Müdürü Barış Saylak, sağlık çalışanlarının sahada, filyasyonda, karantina odalarında ve yoğun bakım ünitelerinde mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakarlıkları için minnettarız. Asla haklarınız ödenmez" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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