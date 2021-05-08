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Haberler Muğla Kızılay ekiplerine kemanlı teşekkür

Kızılay ekiplerine kemanlı teşekkür

Kızılay ekiplerine kemanlı teşekkür

8.5.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde Kızılay görevlileri, pandemi nedeniyle çalışamayan Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Derneği üyelerine gıda kolisi yardımında bulundu. Müzisyenlerden Halil Samanlıoğlu, oğlu Çağrı ile birlikte, keman ve darbuka çalarak Kızılay ekiplerine teşekkür etti. Samanlıoğlu, "Bir müzisyen olarak bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay görevlilerine kemanımızla teşekkür etmek istedik. Çaldığım eserleri fedakarca görev yapan tüm Kızılay ekiplerine hediye ediyorum" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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