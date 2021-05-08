Son dakika: Datça açıklarında deprem!

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 32.45 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 08.05.2021, 14:41:44 TSİ
Enlem : 36.4740 N
Boylam : 27.1118 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/HBuonCQaFv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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