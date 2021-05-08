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Haberler Muğla Son dakika: Datça açıklarında deprem!

Son dakika: açıklarında deprem!

Son dakika haberi... verilerine göre Denizi'nde Muğla'nın ilçesi açıklarında saat 14.41'te bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika: Datça açıklarında deprem!
AA

08.05.2021, 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021, 15:03

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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