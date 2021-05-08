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Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

'nın ilçesinde, bir evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredekiler kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler
DHA

08.05.2021, 23:30

Menteşe'nin Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda Halil İbrahim Uysal'a ait tek katlı müstakil evde, saat 19.00 sıralarında buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden ellerine aldıkları hortum ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

Çevre sakinlerinin yoğun uğraş vermesine rağmen yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen, itfaiye ekiplerince evde soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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