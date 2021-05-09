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Haberler Muğla Datça’da 4’lük deprem hissedilmedi

’da 4’lük hissedilmedi

Datça’da 4’lük deprem hissedilmedi

9.5.2021

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 14.41'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'ya 32.45 kilometre açıkta ve yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, hissedilmedi. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına da yol açmadığı belirtildi.
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