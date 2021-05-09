MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 14.41'de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'ya 32.45 kilometre açıkta ve yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, hissedilmedi. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına da yol açmadığı belirtildi.
Datça’da 4’lük deprem hissedilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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