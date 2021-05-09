Muğla’da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla Marmaris'te saat 00.44'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 76.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.