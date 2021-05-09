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Haberler Muğla Yolculara ve otobüse 35 bin lira ceza kesildi

Yolculara ve otobüse 35 bin lira ceza kesildi

Yolculara ve otobüse 35 bin lira ceza kesildi

9.5.2021

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal eden şehirler arası yolculuk yapan bir otobüs firmasına ve bazı yolculara para cezası uygulandı. Ekiplerin rutin yol denetimde durdukları otobüste 6 yolcunun seyahat izin belgesi olmadığı ve 9 yolcunun da biletsiz olduğu ortaya çıktı. Datça'dan Ağrı yönüne gitmek isteyen 6 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli tutanak yazılarak otobüsten indirildi. Firmaya ve vatandaşlara 35 bin liraya yakın para cezası kesildi.

■ FERDİ YAVUZ

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