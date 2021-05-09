Zeynep’e çarpana ‘iyi hal’ indirimi

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde, elektrikli bisikleti ile anneannesini ziyaretten dönen 19 yaşındaki Zeynep Helin Aslaner'e çarpıp ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü M.H.E.'in tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.

Davada 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan zanlıyı 4 yıl hapis hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 4 ay hapse düşürdü.

■ ADEM ÜLKER