  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Zeynep’e çarpana ‘iyi hal’ indirimi

Zeynep’e çarpana ‘iyi hal’ indirimi

Zeynep’e çarpana ‘iyi hal’ indirimi

9.5.2021

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde, elektrikli bisikleti ile anneannesini ziyaretten dönen 19 yaşındaki Zeynep Helin Aslaner'e çarpıp ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü M.H.E.'in tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.

Davada 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan zanlıyı 4 yıl hapis hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 4 ay hapse düşürdü.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeynep’e çarpana ‘iyi hal’ indirimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.