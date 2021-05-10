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Haberler Muğla 120 kalıp şüpheli çikolataya el konuldu

120 kalıp şüpheli çikolataya el konuldu

120 kalıp şüpheli çikolataya el konuldu

10.5.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yapılan denetimlerde bir araçta yapılan aramada sadece ilaç sanayisinde etken madde olarak kullanılan sildenefil maddesi bulundu.
Ayrıca araçta bulunan bin 20 adet enerji içeceği ve 120 kalıp çikolataya incelenmek üzere el konuldu.

ADEM ÜLKER

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