Anneler Günü’nde eşine can verdi

Muğla'da yaşayan İpek Koca, 9 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliğinden eşi Emin Koca'nın bağışladığı böbrekle kurtuldu. Sağlığına kavuşan Koca, "Eşim bana en güzel Anneler Günü hediyesini verdi. Yeniden hayata döndüm, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

FERDİ YAVUZ