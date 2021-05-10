  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Anneler Günü’nde eşine can verdi

Günü’nde eşine can verdi

Anneler Günü’nde eşine can verdi

10.5.2021

Muğla'da yaşayan İpek Koca, 9 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliğinden eşi Emin Koca'nın bağışladığı böbrekle kurtuldu. Sağlığına kavuşan Koca, "Eşim bana en güzel Anneler Günü hediyesini verdi. Yeniden hayata döndüm, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anneler Günü’nde eşine can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.