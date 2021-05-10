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Haberler Muğla ‘Başaramadım’

‘Başaramadım’

'nın ilçesinde üniversite öğrencisi Muhammed Ali S. (23), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde, iple balkon kapısında asılı bulundu. Cenazesi morga kaldırılan Muhammed A.S.'nin, dijital bir oyun üretimi içerisinde olduğu, intihar etmeden önce 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

‘Başaramadım’

10.5.2021

Olay, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi 300'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Muhammed A.S., balkon kapısına asılı bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK
SABAH saatlerinde uyandığında Muhammed Ali S.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ev arkadaşı E.K,, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Muhammed Ali S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cansız bedeni, polis ekipleri ile savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Muhammed Ali S.'nin, uzun zamandır dijital bir oyun üretme içerisinde olduğu, intihar etmeden önce ise 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

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