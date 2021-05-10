  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı

Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı

Tam kapanma nedeniyle sahiller büyük ölçüde boş kalınca "" 'nın ilçesindeki sahilini mesken tuttu. Kuşlar, beyaz tüyleri ve siyah uzun bacakları ile kendine hayran bıraktı.

Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı
İHA

10.05.2021, 13:40

Artan korona virüs vakaları sebebiyle Bodrum sahilleri büyük ölçüde boş. Bu mevsimde yaşanan bu olağanüstü durum sebebiyle sahildeki yaban hayatı da zenginleşiyor.




Geçen yıl da salgın önlemleri kapsamında sahil boşalınca Gümbet sahilini "küçük ak balıkçıl" mesken tutmuştu. Aynı kuş, bu yıl da Gümbet sahilini mesken tuttu. Kuş, beyaz tüyleri ve siyah uzun bacakları ile kendine hayran bıraktı.

Ağırlıkları 350-550 gramdır. Bütün tüyleri beyaz renklidir. Sarı ayaklara sahiptirler. Gagası ve bacaklarının siyah olması sayesinde kolayca tanınabilirler.

Uzun gagası ve bacaklarıyla sığ sularda beslenmeye uyum sağlamış bir kuştur. Balık, amfibiler, kabuklular ve böcekler gibi küçük hayvanlarla beslenirler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahiller boş kalınca, yaban hayvanları sahillere gelmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.