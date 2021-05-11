Su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kızılcayıkık Mahallesi'nde yaşayan Ferzander Başar'a ait sürüden ayrılan bir koyun, arazide bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Koyunun peşine düşen çiftçi Başar, kuyudan sesler geldiğini fark etti.

Hayvanı kendi imkanlarıyla kuyudan çıkaramayan Başar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla indiği kuyudan koyunu çıkardı.

Durumu iyi olan koyun sahibine teslim edildi. Ferzander Başar, koyununu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.