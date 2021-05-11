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Haberler Muğla Su pompasını onarırken elektrik akımına kapıldı

Su pompasını onarırken elektrik akımına kapıldı

Su pompasını onarırken elektrik akımına kapıldı

11.5.2021

MUĞLA Milas'ta tarlada patlayan su borusuna müdahale sırasında dinamodaki kaçak elektriğe kapılan Mert Çamlıbelen (25), hastanede öldü. Bahçeburun köyündeki olayda, Muhtar Mustafa Çamlıbelen'in oğlu Mert Çamlıbelen, tarlada patlayan su borusuna müdahalede bulundu. Kazılan çukura girerek biriken suyu tahliye etmek isteyen Çamlıbelen, dinamodaki elektrik kaçağına yakalandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı genç kurtarılamadı.

■ VOLKAN YILDIZ

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