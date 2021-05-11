MUĞLA Milas'ta tarlada patlayan su borusuna müdahale sırasında dinamodaki kaçak elektriğe kapılan Mert Çamlıbelen (25), hastanede öldü. Bahçeburun köyündeki olayda, Muhtar Mustafa Çamlıbelen'in oğlu Mert Çamlıbelen, tarlada patlayan su borusuna müdahalede bulundu. Kazılan çukura girerek biriken suyu tahliye etmek isteyen Çamlıbelen, dinamodaki elektrik kaçağına yakalandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı genç kurtarılamadı.
■ VOLKAN YILDIZ
Su pompasını onarırken elektrik akımına kapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.