Suçüstü yakalandılar döktükleri gibi topladılar

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir firmanın çalışanları moloz dökerken zabıtaya suçüstü yakalandı, ardından döktüklerini topladı. Bodrum Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Karadere Mevkii'nde kaçak hafriyat döküldüğünü gören duyarlı bir vatandaş durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir firmanın çalışanlarını kaçak hafriyat dökümü yaparken yakaladı.

Ekipler firmaya çevreyi kirletmekten dolayı para cezası kesti, dökülen molozlar da firmanın çalışanları tarafından kaldırıldı.

ADEM ÜLKER