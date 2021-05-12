  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da heyecanlandıran kazıda bulunmuştu! Sergilenmeye başlandı

'da heyecanlandıran kazıda bulunmuştu! Sergilenmeye başlandı

'nın ilçesinde, Bakanı 'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten çıkarılan eserler, 'nde sergilenmeye başlandı.

Bodrum'da heyecanlandıran kazıda bulunmuştu! Sergilenmeye başlandı
DHA

12.05.2021, 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 09:23

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir arsadaki inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulmasının ardından, Bodrum Müze Müdürlüğü, kurtarma kazıları yapmaya başladı.

2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkmamış lahit mezarın olduğu bilgisini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan tarihinde kazıların ardından mezarın kapağının açılmasını yerinde inceledi.

Kapağı açılan lahitten, pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçalar çıktı. Bakan Ersoy, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini kaydetti.

Yaklaşık 1 ay süren restarasyon işlemlerinin ardından değerli eşyalar ve takılar dün ilk kez görücüye çıktı. Tarihi eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Öte yandan, müzede sergilenen parçaların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Bodrum'da lahit mezarda bulanan eserler arkeoloji dünyasına ışık tutacak

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da heyecanlandıran kazıda bulunmuştu! Sergilenmeye başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.