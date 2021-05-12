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Haberler Muğla Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

'nın ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı. Koyunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA

12.05.2021, 14:19

Kızılcayıkık Mahallesi Göl mevkisinde, sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları koyunu yarım saatlik çalışmayla çıkardı.

Koyunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.

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