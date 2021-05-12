Kızılcayıkık Mahallesi Göl mevkisinde, sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan halata bağladıkları koyunu yarım saatlik çalışmayla çıkardı.
Koyunun sahibi, çalışmalara katılanlara teşekkür etti.
Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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