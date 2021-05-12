Yasak aşk ölüme götürdü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan, ikisi de evli ve 2'şer çocuk sahibi olan Sedat Koyuncu (45) ile Songül Oduncu'nun (37) cesetleri, biri ağaca asılı, diğeri de ağacın dibinde bulundu. Ağaçta asılı bulunan Songül Oduncu'nun ayaklarının yere bastığı, 2 elinin de boğazında olduğu görüldü. Oduncu ve Koyuncu'nun uzun süredir yasak aşk yaşadıkları öne sürülürken, şüpheli bulunan ölümleri hakkında soruşturma başlatıldı.

3 GÜNDÜR KAYIPTILAR

OLAY, Fethiye'nin Göcek beldesinde baz istasyonunda çalışan bir kişinin ormanlık alanda cesetleri görmesiyle ortaya çıktı. Bu kişinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, cesetlerin 4 gündür kayıp olan Songül Oduncu ve Sedat Koyuncu'ya ait olduğunu tespit etti. İkisi de evli ve 2'şer çocuk sahibi olan Oduncu ve Koyuncu'dan cuma gününden bu yana haber alınamadığı öğrenildi.

Önceki gün akşam saatlerinde Göcek'te baz istasyonunda çalışan B.Ö, ormanlık alanda ağaca asılı bir kadın ve ağacın dibinde erkek cesediyle karşılaştı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerinde öldükleri belirlenen kişilerin Oduncu ve Koyuncu olduklarını tespit etti. Yapılan incelemede, asılı halde bulunan Songül Koyuncu'nun ayaklarının yere bastığı için dizlerinin kıvrık, ellerinin ise sanki ipten kurtulmaya çalışır gibi boğazında olduğu görüldü. Sedat Oduncu'nun cesedi ise 1 metre mesafede boynunda iple ağacın dibinde, motosikleti ve kaskı da olay yerine 100 metre uzaklıkta bulundu.

ÖLÜMLERİ ŞÜPHELİ

ÖLÜMLERİ şüpheli bulunan Songül Oduncu ve Sedat Koyuncu'nun cesetleri savcının incelemesinin ardından gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oduncu ve Koyuncu'nun uzun süredir yasak ilişki yaşadıkları öne sürüldü. Koyuncu'nun, 3 gün önce ağabeyi Sedayi Koyuncu'yu arayarak, "Vasiyetimdir, ben ölürsem Songül Oduncu ile beni yan yana gömün" diye mesaj attığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER/ MURAT YALÇIN