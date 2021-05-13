Bodrum’da gündüz vakti silahlı saldırı

MUĞLA Bodrum'da bir otomobilden işyerine ateş edildi, 2 kişi yaralandı. Olay, Gümbet Yarbay Sabri Ergüden Sokak'ta meydana geldi. Sokağa ters yönden giren otomobilin şoförü, bir işyerinin önünde durup tabancayla ateş açtı. İşyeri önünde bulunan 2 kişi el ve ayaklarından yaralandı. Otomobil, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

■ TUBA AYHAN